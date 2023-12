Shift4 Payments, Inc. est un fournisseur indépendant de logiciels et de solutions de traitement des paiements. La taille de ses marchands va de la petite entreprise locale gérée par son propriétaire à la multinationale qui fait du commerce dans le monde entier. L'entreprise distribue ses services par le biais d'un réseau étendu d'équipes de vente et d'assistance internes expérimentées, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau de partenaires logiciels. Ces derniers sont des fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et des revendeurs à valeur ajoutée (VAR). Elle propose une intégration unique à une offre internationale de paiement de bout en bout, une passerelle propriétaire et une suite robuste de solutions technologiques pour améliorer la valeur de leur logiciel et simplifier l'acceptation des paiements. Sa plateforme de paiement est une suite complète de produits et de services de paiement intégrés qui peuvent être utilisés sur plusieurs canaux, dans plusieurs zones géographiques et dans plusieurs secteurs d'activité, y compris le traitement des paiements de bout en bout pour toute une série de types de paiements. Elle propose également des paiements transfrontaliers pour le commerce électronique.