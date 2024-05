Shift4 Payments, Inc. se consacre à la technologie favorisant le commerce. La société est un fournisseur indépendant de logiciels et de solutions de traitement des paiements aux États-Unis, sur la base du volume total des paiements traités. Sa plateforme de paiement fournit des solutions omnicanales d'acceptation et de traitement des cartes à travers de multiples types de paiement, y compris le crédit, le débit, les cartes sans contact, Europay, MasterCard et Visa (EMV), QR Pay, et les portefeuilles mobiles, ainsi que des méthodes de paiement alternatives, telles que Apple Pay, Google Pay, Alipay et WeChat Pay. Grâce à sa passerelle propriétaire, sa plateforme de paiement est intégrée à plus de 500 suites logicielles. En outre, elle permet la connectivité avec des processeurs de paiement, des rails de paiement alternatifs et de nombreux dispositifs de paiement différents. Sa suite de solutions technologiques comprend SkyTab POS, VenueNext, Lighthouse, SkyTab Mobile, The Giving Block, Shift4Shop et Marketplace. Son offre SkyTab POS aide ses commerçants à développer leur activité et à améliorer leur efficacité opérationnelle.