Give Lively et Shift4 ont annoncé un partenariat au bénéfice des organisations à but non lucratif à travers les États-Unis, trop souvent accablées par des plates-formes de collecte de fonds lourdes et coûteuses. Give Lively, qui conçoit des solutions de collecte de fonds puissantes et pratiques, gratuites pour les organisations à but non lucratif et intuitives pour les donateurs, ajoutera Shift4 en tant que processeur de paiement, offrant des frais de transaction parmi les plus bas du marché tout en maintenant une expérience de transaction sûre et fiable. L'intégration, dont le lancement est prévu en 2024, permettra également d'étendre les capacités de traitement des dons aux actions et aux principales crypto-monnaies, grâce à The Giving Block, une société de Shift4. L'annonce de ce partenariat a été faite lors du Global Citizen Festival, conformément à l'engagement fondamental des deux organisations en faveur du bien social.

Give Lively s'assure que toutes les organisations à but non lucratif approuvées pour l'adhésion s'alignent sur ses valeurs progressistes axées sur l'élévation des voix marginalisées, en s'efforçant de répondre aux besoins des personnes mal desservies, en imaginant un avenir plus sûr et en plaidant en faveur de l'égalité.