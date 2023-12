ShiftPixy, Inc. est un fournisseur de services spécialisés dans le capital humain qui propose des solutions pour répondre à la demande de main-d'œuvre à temps partiel, principalement dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Elle propose des services de paie et de traitement de l'impôt sur l'emploi, de ressources humaines, de conformité en matière d'emploi, d'assurance et d'emploi opérationnel à ses entreprises clientes (clients ou opérateurs) et des possibilités de travail posté (gig) pour les employés sur le lieu de travail (WSE ou shifters). Les services fournis à ses clients vont du traitement de base de la paie à une suite de systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH). Elle fonctionne comme un fournisseur de services administratifs d'emploi (SAE) par l'intermédiaire de sa filiale, ReThink Human Capital Management, Inc. et comme un fournisseur de personnel par l'intermédiaire d'une autre de ses filiales, ShiftPixy Staffing, Inc (Staffing). Ces filiales fournissent une gamme de services à leurs clients, tels que des services administratifs et la gestion de l'indemnisation des travailleurs.