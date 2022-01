ShiftPixy, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2021.

ShiftPixy, Inc. a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2021. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 8,94 millions USD, contre 2,5 millions USD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 8,71 millions USD, contre 6,94 millions USD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,24 USD, contre 0,18 USD un an plus tôt. La perte de base par action s'est élevée à 0,24 USD, contre 0,22 USD l'année précédente.