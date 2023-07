ShiftPixy, Inc. (ShiftPixy) est un fournisseur de solutions d'externalisation du capital humain. L'entreprise offre des solutions pour répondre aux demandes de main-d'œuvre occasionnelle à temps partiel, principalement dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Elle fournit une variété de services de capital humain à ses clients, y compris la dotation en personnel, les services administratifs d'emploi (SAE), le traitement de la paie, le conseil en ressources humaines et les services liés à la couverture et à l'administration des accidents du travail. Elle fournit également des solutions en matière de ressources humaines, de conformité à la législation sur l'emploi, d'assurance, de paie et de services opérationnels d'emploi à ses entreprises clientes, ainsi que des possibilités de travail par quarts ou de concerts pour les employés sur le lieu de travail. La société a construit une plateforme de systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) pour faciliter l'acquisition de clients. Elle offre ces services par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive, telles que ShiftPixy Staffing, Inc, ReThink Administrative Services, Inc, et Rethink Human Capital Management, Inc.