Shijiazhuang Shangtai Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement (R&D), à la production, au traitement et à la vente de matériaux pour cathodes de batteries lithium-ion et de produits à base de carbone. La principale activité de l'entreprise est la recherche, le développement et la production indépendants de matériaux d'anode en graphite artificiel. Elle assure également le traitement chimique des matériaux d'anode en graphite. La société est également engagée dans la production de produits à base de carbone, de sources de carbone diamantées et d'autres activités de traitement confiées liées aux produits à base de carbone. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Equipements et composants électriques