Les investisseurs misent sur la cupidité et la peur alors que la Chine desserre l'étau du COVID

Le démantèlement de trois années de restrictions COVID cette semaine a déclenché un rallye des actions du producteur de liqueurs Kweichow Moutai Co et de China Southern Airlines, considérés comme susceptibles de bénéficier d'une potentielle reprise de la consommation.

Depuis que les espoirs d'un changement de politique ont commencé à émerger en novembre, l'indice Hang Seng et le MSCI China ont bondi de plus de 30 %, tandis que le CSI 300 a bondi de plus de 10 %, après des pertes à deux chiffres pendant la majeure partie de l'année.

Les fournisseurs de services de soins funéraires, y compris Fu Shou Yuan International Group, coté à Hong Kong, le plus grand opérateur de cimetières et fournisseur de services funéraires de Chine, ont également attiré les investisseurs.

L'assouplissement brutal des réglementations signifie que "le nombre de malades graves et de décès va augmenter au fil du temps", ce qui stimulera la demande de services médicaux et de soins mortuaires, a déclaré Yin Peixin, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Shanghai Jianlong Asset Management Co, qui s'attend à une grande vague d'épidémies au début de l'année prochaine.

La panique liée à la propagation des infections a fait grimper les stocks de médicaments contre la toux, de médicaments contre la grippe et de fabricants de kits de tests antigéniques.

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd, un vendeur de médicaments contre le rhume, a vu le prix de son action doubler en un peu plus d'un mois, tandis que les actions de Guangzhou Wondfo Biotech, qui produit des réactifs de test, ont atteint un sommet de sept mois.

Le positionnement à la fois pour le bon et le mauvais côté du pivot COVID de la Chine reflète les préoccupations croissantes des investisseurs surpris par le changement rapide de politique, d'autant plus que les taux de vaccination COVID chez les personnes âgées restent relativement faibles.

L'économie chinoise a fléchi cette année, un sondage Reuters prévoyant une croissance de 3,2 %, mais certains analystes s'attendent à ce que la croissance rebondisse à 4-5 % l'année prochaine. Un pic d'infections, un marché immobilier qui se redresse lentement et une croissance mondiale en chute libre restent toutefois des risques pour les perspectives.

"Nous essayons de déterminer qui seront les véritables bénéficiaires... nous pensons que la réouverture profitera à certaines parties de l'économie, mais pas à l'ensemble de l'économie", a déclaré Andrew Swan, responsable des actions Asie (hors Japon) chez Man GLG, qui a changé son opinion sur la Chine au troisième trimestre.

Bien que Swan ne soit pas convaincu qu'il y aura une grande relance de la consommation, le fonds spéculatif mondial cherche à ajouter une exposition à la Chine sur le long terme.

"Les États-Unis et d'autres marchés ont donné beaucoup de soutien au revenu pendant les périodes de blocage, mais il n'y a pas eu de soutien au revenu en Chine au niveau des ménages."

Florian Neto, responsable des investissements, Hong Kong et Taïwan et responsable du multi-actif, Asie, chez le gestionnaire d'actifs français Amundi, a déclaré qu'il devenait lui aussi haussier sur la Chine récemment, et qu'il ajoutait des positions.

"Au départ, nous étions prudents sur la Chine. Au cours des 10 derniers jours, nous avons obtenu plus de signes d'un assouplissement définitif de la politique dynamique du zéro ", a déclaré Neto à Reuters.

"Mais nous pensons toujours que la façon dont la Chine peut aplatir la courbe des nouveaux cas de COVID sans doubler le resserrement semble assez difficile."

Neto a déclaré que les actions des soins de santé et de l'équipement médical sont potentiellement des jeux à court terme car "vous pouvez voir une augmentation du nombre de patients hospitalisés et ambulatoires."

Pour les jeux à long terme, il préfère les valeurs de consommation, d'assurance et d'Internet, qui bénéficieront d'une éventuelle réouverture économique.

Citic Securities voit une demande pour les services d'enterrement, prévoyant une reprise des affaires pour Fu Shou Yuan, qui gère des cimetières dans 46 villes de Chine.

Dans sa couverture initiale de la société, Zheshang Securities prévoyait que les revenus de Fu Shou Yuan feraient un bond de 25 % en 2023, contre 0,7 % cette année, citant des changements dans les règles du COVID.

Les actions de Fu Shou Yuan ont bondi de plus de 6 % cette semaine pour atteindre leur plus haut niveau depuis un an, tandis que les actions de Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co, qui propose à la fois des services de traitement de la viande et de soins aux personnes décédées, ont également connu une forte hausse.

Robin Xing, économiste en chef de Morgan Stanley pour la Chine, a déclaré que l'économie chinoise pourrait rester léthargique pendant encore un trimestre ou deux, mais que la croissance reprendra après le printemps.

"Après des douleurs à court terme, la vie reviendra à la normale l'année prochaine", a déclaré M. Xing, suite à la mise à niveau des actions chinoises par la banque de Wall street plus tôt cette semaine.