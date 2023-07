SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO., LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques. La société fournit principalement des médicaments cardiovasculaires et cérébrovasculaires ainsi que des médicaments contre le froid. La société fournit également des produits alimentaires et des boissons. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques