Shilchar Technologies Limited est une entreprise indienne qui fabrique et distribue des transformateurs de puissance, des transformateurs électroniques et des transformateurs de télécommunication. L'entreprise exerce ses activités dans un seul secteur, celui des transformateurs et des pièces détachées. Avec une superficie d'environ 7 50 000 pieds carrés et une zone de production de 1 00 000 pieds carrés, l'entreprise fabrique environ 4 000 méga volts ampères (MVA) de transformateurs par an. Elle fabrique des transformateurs de distribution allant d'environ 5 MVA, classe 33 kilo volts (KV) à 50 MVA, classe 132 KV. La société fabrique également des transformateurs solaires et éoliens pour le secteur des énergies renouvelables. La société s'adresse à divers segments, notamment les entreprises privées de services publics, le secteur des énergies renouvelables (solaire, éolienne et hydraulique), les industries du ciment, du sucre, de l'acier et des hydrocarbures, les grands entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), les entreprises clientes et les promoteurs de centrales électriques.

Secteur Equipements électriques lourds