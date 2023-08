Shilp Gravures Limited est une entreprise de gravure électro-mécanique. La société est engagée dans la gravure de rouleaux en utilisant trois technologies de gravure différentes, telles que la gravure électronique, laser et chimique. Les rouleaux gravés sont utilisés dans les industries de l'impression et de l'emballage. Ses segments comprennent la fabrication de rouleaux de cuivre gravés, la production d'énergie électrique et Autres. Ses produits comprennent l'héliogravure, les rouleaux gaufrés, les rouleaux de base et les rouleaux flexo. Son produit, l'héliogravure, est utilisé pour les étiquettes, les cartons, l'emballage, le papier cadeau, les revêtements muraux et de sol, et une variété d'applications de revêtement de précision. Elle dessert diverses industries de l'héliogravure, telles que l'emballage flexible, les rouleaux anilox, les revêtements de sol en chlorure de polyvinyle (PVC), les stratifiés décoratifs, les revêtements spéciaux, le cuir artificiel, les emballages cadeaux, l'impression de sécurité et l'impression par transfert. Sa filiale à part entière est Etone India Private Limited. Son usine est située au Village Rakanpur, Taluka Kalol, District Gandhinagar à Gujarat, Inde.

Secteur Machines et équipements industriels