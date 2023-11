La vente aux enchères de vastes terrains commerciaux appartenant au groupe Shimao, en cessation de paiement, à Shenzhen a échoué pour la deuxième fois jeudi, faute d'enchérisseurs, ce qui témoigne de la faiblesse de la demande sur le marché de l'immobilier en Chine.

Douze terrains d'une superficie totale de 243 602 mètres carrés, ainsi que certains bâtiments inachevés, ont été vendus pour 10,4 milliards de yuans (1,4 milliard de dollars), soit 20 % de moins que le prix de départ de 13 milliards de yuans lors de la première vente aux enchères en juillet, selon la plateforme d'enchères en ligne de l'entreprise de commerce électronique JD.com.

Le secteur immobilier chinois, qui a connu de nombreuses défaillances d'entreprises depuis qu'il a sombré dans une crise de la dette à la mi-2021, peine à se stabiliser en raison des sombres perspectives économiques.

Les parcelles de Shenzhen faisaient partie du terrain acheté en 2017 par Shimao, une société basée à Shanghai, qui prévoyait de construire un nouveau complexe dans le centre technologique de la Chine, avec le plus haut gratte-ciel de la ville.

De nombreux actifs de Shimao, qui a fait défaut sur sa dette offshore de 11,8 milliards de dollars en juillet dernier, ont été vendus pour lever des fonds ou ont été saisis par les créanciers.

Selon les médias, les terrains, évalués à 16,3 milliards de yuans, sont les actifs les plus précieux mis aux enchères par les tribunaux chinois depuis sept ans.

Les revenus des ventes de terrains du gouvernement chinois et les ventes de propriétés ont tous deux chuté à un rythme plus rapide en octobre, respectivement de 25,4 % et 20,33 % par rapport à l'année précédente, selon des données officielles publiées cette semaine, suggérant que le secteur touché par la crise n'est pas encore sorti de son déclin malgré les efforts de soutien de Pékin.

Les autorités ont multiplié les mesures de soutien à l'immobilier, notamment en assouplissant les restrictions à l'achat de logements et en réduisant les coûts d'emprunt. (1 $ = 7,2594 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Stephen Coates)