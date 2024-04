Shimao Group Holdings Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans le secteur du développement immobilier. La société exploite ses activités par le biais de deux segments. Le segment Développement et investissement immobilier est engagé dans la vente de propriétés, l'exploitation d'hôtels, l'exploitation de propriétés commerciales et les activités de gestion immobilière. Le segment Services Shimao est engagé dans la fourniture de services de gestion immobilière.

Secteur Développement et opérations immobilières