Les actions chinoises ont chuté lundi lors de la réouverture du marché après des vacances prolongées, dans le sillage des marchés régionaux déprimés par les inquiétudes concernant les taux d'intérêt à l'étranger, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques supplémentaires.

Les actions asiatiques ont commencé la semaine en baisse, tandis que le dollar s'est raffermi, les investisseurs évaluant le calendrier des réductions de taux par la Réserve fédérale américaine à la suite d'un nouveau rapport sur l'emploi.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis. En Chine, les données sur le crédit, l'inflation et le commerce sont également attendues cette semaine.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,17 %, à 3 063,95 points.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,45%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,22%, le secteur de la consommation de base en baisse de 2,7%, l'indice immobilier en baisse de 0,92% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 1,5%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 0,02% à 5 864,55, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 0,09% à 16 709,68.

** La performance tiède intervient alors que le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré lundi que les autorités envisageaient des mesures supplémentaires pour soutenir le marché des valeurs mobilières dans le centre financier asiatique, qui a été touché par le ralentissement économique de la Chine et les tensions géopolitiques.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, était en baisse de 0,88 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups était plus faible de 0,96 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, était en baisse de 1,25 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a progressé de 0,17 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,84 %.

** Le promoteur immobilier chinois Shimao Group a chuté de 14,3% après avoir déclaré lundi que la China Construction Bank (Asia) avait déposé une demande de liquidation à son encontre à Hong Kong en raison de son incapacité à rembourser des prêts d'un montant de 1 579,5 millions de dollars HK (201,75 millions de dollars).