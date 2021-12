Les obligations négociées à Shanghai et émises par Shanghai Shimao Co Ltd ont augmenté jusqu'à 7 % jeudi.

Les régulateurs financiers de Shanghai ont tenu une réunion mercredi avec certains promoteurs immobiliers, afin d'aider le secteur à surmonter les difficultés actuelles, ont rapporté les médias locaux. (Reportage de Shanghai Newsroom ; édition de Christopher Cushing)