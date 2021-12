Les obligations du promoteur chinois Shimao bondissent à la suite d'informations faisant état d'une solution réglementaire.

Les obligations émises par une filiale de la société chinoise Shimao Group Holdings, récemment secouée par des inquiétudes concernant la santé financière du promoteur, ont bondi de 12 % à Shanghai jeudi, après que les médias locaux ont rapporté que les régulateurs de la ville ont proposé d'aider le secteur en difficulté.

Une obligation de Shanghai Shimao Co Ltd arrivant à échéance en janvier 2022 a augmenté de 11,7 %, ce qui en fait la plus forte hausse sur le marché des obligations d'entreprises de la Bourse de Shanghai jeudi. Elle se négocie cependant toujours à 73,5 yuans, contre une valeur nominale de 100 yuans, car le marché prend en compte le risque d'un défaut de paiement.

La plupart des autres obligations de Shimao à Shanghai ont également connu une forte hausse, tandis que les actions de Shimao Group ont rebondi de plus de 6 % dans les échanges matinaux à Hong Kong.

Les régulateurs de Shanghai, y compris les branches locales de la Banque populaire de Chine et de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, ont tenu des réunions avec certaines sociétés immobilières mercredi et le 9 décembre, ont rapporté les médias locaux, y compris le 21st Century Business Herald.

Lors de la réunion, les régulateurs ont exhorté les promoteurs à assumer leurs obligations de remboursement, tout en proposant de répondre aux besoins de financement rationnels des promoteurs pour aider les entreprises à gérer leurs difficultés, selon les rapports.

Les promoteurs chinois ont été soumis à d'énormes pressions au cours de l'année, beaucoup d'entre eux étant aux prises avec une pénurie de liquidités alors que Pékin poursuit une quête réglementaire sans relâche pour réduire l'effet de levier du secteur fortement endetté.

Les actions et les obligations de Shimao Group ont été récemment secouées par des signes de tensions sur les liquidités. (Reportage de Shanghai Newsroom ; édition de Christopher Cushing et Shri Navaratnam)