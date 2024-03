Shimizu Corporation figure parmi les principaux groupes de BTP japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de construction sous concession (89,4%) : construction de bâtiments (habitations, bureaux, usines, écoles, centres médicaux, centres commerciaux, entrepôts, hôpitaux, hôtels, etc.), construction d'infrastructures de transport et de génie civil (routes, autoroutes, voies ferrées, ponts, barrages, etc.) ; - autres (10,6%) : développement immobilier, location et vente d'équipements et de matériaux de construction, prestations de services financiers, etc.

Secteur Construction et ingénierie