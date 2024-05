Shimmick Corporation est un fournisseur de solutions pour l'eau et d'autres infrastructures essentielles à l'échelle nationale. La société se concentre sur divers types de projets d'infrastructure, notamment le traitement de l'eau, les ressources en eau et d'autres infrastructures essentielles. Elle étend, réhabilite, modernise, construit et reconstruit des infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées, y compris des usines de dessalement. Elle met en œuvre des technologies de traitement propres, notamment l'ozonation, le charbon actif biologique, la filtration membranaire, l'osmose inverse, le traitement chimique et l'oxydation. Elle construit, étend et améliore également le stockage et l'acheminement de l'eau, y compris les barrages, les digues, les systèmes de contrôle des inondations, les stations de pompage et la protection côtière. Elle modernise et agrandit également les écluses et les barrages le long de ses voies navigables afin de permettre la poursuite de la circulation des marchandises en réduisant les émissions. Elle construit, modernise, étend, réhabilite, exploite et entretient également ses infrastructures essentielles, notamment les transports en commun, les ponts et les infrastructures militaires.

Secteur Construction et ingénierie