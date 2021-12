Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. : En phase d'accumulation

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 927 Mrd 16 830 M 14 867 M Résultat net 2022 445 Mrd 3 884 M 3 431 M Tréso. nette 2022 1 149 Mrd 10 036 M 8 866 M PER 2022 18,4x Rendement 2022 1,64% Capitalisation 8 206 Mrd 71 739 M 63 314 M VE / CA 2022 3,66x VE / CA 2023 3,36x Nbr Employés 24 069 Flottant 97,9% Prochain événement sur SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 28/01/22 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 19 755,00 JPY Objectif de cours Moyen 22 873,75 JPY Ecart / Objectif Moyen 15,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yasuhiko Saitoh President & Representative Director Chihiro Kanagawa Chairman Fumio Akiya Vice Chairman & Head-Technology Toshio Shiobara Director, Head-Research & Development Frank P. Popoff Independent Outside Director