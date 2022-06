Shin-Etsu Chemical Co., Ltd : Nomura à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2022 2 038 Mrd 15 093 M 14 333 M Résultat net 2022 504 Mrd 3 734 M 3 546 M Tréso. nette 2022 1 100 Mrd 8 145 M 7 734 M PER 2022 12,5x Rendement 2022 2,65% Capitalisation 6 285 Mrd 46 545 M 44 199 M VE / CA 2022 2,54x VE / CA 2023 2,08x Nbr Employés 24 954 Flottant 97,9% Graphique SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 15 235,00 JPY Objectif de cours Moyen 22 983,53 JPY Ecart / Objectif Moyen 50,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yasuhiko Saitoh Senior Managing Representative Director Chihiro Kanagawa Representative Director & Vice President Fumio Akiya Managing Director & Head-Technology Toshio Shiobara Deputy GM-Electronic Materials Business Frank P. Popoff Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD -23.52% 46 545 BASF SE -25.95% 43 451 DUPONT DE NEMOURS, INC. -30.32% 28 625 SASOL LIMITED 50.10% 15 248 PIDILITE INDUSTRIES LIMITED -14.51% 13 731 FMC CORPORATION -5.38% 13 095