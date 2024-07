La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté pour la quatrième journée consécutive mercredi, les valeurs technologiques lourdes ayant suivi les gains de la nuit dans les valeurs de croissance des méga-capitalisations américaines.

Le Nikkei a gagné 1,26% pour clôturer à 40 580,76.

Le Topix, plus large, a également augmenté pour la quatrième journée consécutive, clôturant en hausse de 0,54% à 2 872,18.

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont clôturé en hausse mardi, stimulés par les gains de Tesla et des grandes capitalisations boursières, mais les volumes ont été faibles avant le congé du 4 juillet et la publication très surveillée des emplois non agricoles de juin vendredi.

"Les investisseurs ont modifié leurs objectifs aujourd'hui. Ils ont vendu les actions les plus performantes pour prendre des bénéfices et ont acheté des actions moins chères", a déclaré Naoki Fujiwara, gestionnaire de fonds senior chez Shinkin Asset Management.

"Le Nikkei a suivi la hausse de Wall Street, mais aussi ceux qui ont tardé à rattraper le récent rallye ont acheté des contrats à terme sur le Nikkei, ce qui a fait grimper l'indice principal", a déclaré M. Fujiwara.

L'indice des valeurs de croissance du Topix, dont les performances hebdomadaires sont inférieures à celles de l'indice des valeurs, a augmenté de 0,93 %, tandis que l'indice des valeurs a progressé de 0,18 %

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a augmenté de 2,6 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce au Nikkei. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a gagné 2,38 %.

Le fabricant de composants électroniques TDK a bondi de 5,24 % et le fabricant de plaquettes de silicium Shin-Etsu Chemical a grimpé de 2,22 %.

En revanche, Hitachi a glissé de 1,58% et a pesé le plus sur le Topix. L'assureur Tokio Marine Holdings a perdu 1,18%. Toyota Motor a chuté de 0,24%.

Sur les plus de 1 600 actions négociées sur le marché principal de la Bourse de Tokyo (TSE), 59 % ont augmenté, 37 % ont baissé et 2 % sont restées inchangées.

Le secteur des machines a augmenté de 2,2 % et a été le plus performant parmi les 33 sous-indices industriels du TSE. (Reportage de Junko Fujita ; rédaction de Sonia Cheema et Varun H K)