Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. est un groupe chimique organisé autour de 3 familles de produits : - produits chimiques (52,8% du CA) : chlorure polyvinylique, silicones, méthanol, chlorure de méthane, produits dérivés de cellulose, soude caustique, silicium, etc. ; - matériaux pour produits électroniques (40,7%) : matériaux d'encapsulation en silicone, résines, adhésifs, etc. destinés aux semi-conducteurs, aux produits LED, etc. ; - autres (6,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (26,1%), Asie (34,2%), Etats-Unis (22,9%), Europe (10,2%) et autres (6,6%).

Secteur Chimie diversifiée