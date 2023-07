Shin Yang Shipping Corporation Berhad est une société de portefeuille d'investissement et de propriété basée en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société comprennent la construction navale, la réparation de navires et la fabrication de structures métalliques ; le segment du transport maritime national et régional, qui exerce des activités de transport maritime sur les routes côtières et régionales en Malaisie et dans la région de l'ANASE ; le segment du transport maritime international, qui exerce des activités sur les routes internationales vers le Japon, la Corée, la Chine, les Philippines et la région de l'ANASE ; le transport terrestre et les services de location ; et Autres, qui comprend les activités d'agence maritime et l'exploitation et la maintenance de barrages. Ses informations géographiques comprennent la Malaisie, la Chine, Singapour, les Émirats arabes unis, les Pays-Bas et le Japon. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Danum Shipping Sdn. Bhd., Piasau Slipways Sdn. Bhd., Shinline Sdn. Bhd., Shin Yang Shipping Sdn. Bhd., Shin Yang Shipyard Sdn. Bhd., Thailine Sdn. Bhd., Dynasys Technology & Engineering Sdn. Bhd. et autres.

Secteur Frêt maritime et logistique