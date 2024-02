Shine Justice Ltd est une société australienne qui fournit des services juridiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle exerce également des activités de conseil en matière de recouvrement d'assurance en Nouvelle-Zélande. Elle opère dans deux secteurs : les dommages corporels et les nouveaux domaines de pratique. Le secteur des préjudices corporels (PI) est spécialisé dans les services juridiques liés aux litiges entre demandeurs et fondés sur les dommages, principalement en ce qui concerne les préjudices corporels. Les activités principales de PI comprennent les accidents de la route, l'indemnisation des accidents du travail, la responsabilité civile et le droit des abus. Le segment des nouveaux domaines d'activité comprend les demandes d'assurance invalidité et de pension de retraite, l'amiante et les maladies dues à la poussière, le droit fédéral en matière d'indemnisation, le droit médical, les traumatismes crâniens, les recours collectifs, les litiges commerciaux, l'emploi, les services aux clients privés et les blessures catastrophiques. Les marques du segment des nouveaux domaines de pratique comprennent Shine NZ Services Pty Ltd, Best Wilson Buckley Family Law Pty Ltd, Carr & Co Divorce and Family Lawyers Pty Ltd, et Risk Worldwide New Zealand Limited.

Secteur Services à la personne