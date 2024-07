Shineco Inc est une société holding. La société fournit des produits à base de plantes axés sur la santé et le bien-être en utilisant les canaux de production, de distribution et de vente verticalement et horizontalement intégrés de ses filiales et de ses entités à détenteurs de droits variables. La société opère à travers trois segments. Développer, produire et distribuer des produits innovants de diagnostic rapide et des dispositifs médicaux connexes pour les maladies les plus courantes (Diagnostic rapide et autres produits) : Ce secteur est géré par Biowin, qui se spécialise dans le développement, la production et la distribution de produits innovants de diagnostic rapide et de dispositifs médicaux connexes pour les maladies les plus courantes ; Produire, traiter et distribuer des produits agricoles, tels que la soie et les tissus de soie ainsi que les fruits frais (Autres produits agricoles) : Ce secteur est géré par Wintus, qui se spécialise dans la production, la transformation et la distribution de produits agricoles, tels que la soie et les tissus de soie, ainsi que les fruits frais.

Secteur Transformation des aliments