Shinko Electric Industries Co., Ltd. : La configuration est positive 25/06/2021 | 08:32 Jordan Dufee 25/06/2021 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 4020¥ | Objectif : 5000¥ | Stop : 3500¥ | Potentiel : 24.38% Le titre Shinko Electric Industries Co., Ltd. ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5000 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 70% à l'horizon 2023.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Avec un PER 2021 de 33.86 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Données financières JPY USD EUR CA 2021 187 Mrd 1 690 M 1 415 M Résultat net 2021 15 881 M 143 M 120 M Tréso. nette 2021 5 828 M 52,6 M 44,0 M PER 2021 33,9x Rendement 2021 0,65% Capitalisation 543 Mrd 4 899 M 4 103 M VE / CA 2021 2,87x VE / CA 2022 2,30x Nbr Employés 4 936 Flottant 49,9% Prochain événement sur SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. 25/06/21 Réunion actionnaires Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 4 020,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 372,73 JPY Ecart / Objectif Moyen 8,77% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Masami Fujita President & Representative Director Koji Kitazawa Independent Director Jun Niimi Independent Director Kunikazu Kobayashi Independent Director Hiroshi Hasebe Director & Head-Accounting