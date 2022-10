La Corée du Sud craint un nouveau refroidissement de l'économie alors que des concerts et des festivals sont annulés après le crash d'Halloween.

Un grand concert de K-pop appelé Busan One Asia Festival, prévu pour dimanche et qui devait attirer environ 40 000 personnes, a été annulé, tandis que des dizaines de conseils régionaux à travers le pays ont annulé des festivals locaux prévus parallèlement à la saison des feuillages d'automne et à Halloween.

Les universités ont annulé les retraites du week-end connues sous le nom de MTs, et l'événement d'ouverture des deux semaines de la Korea Sale Festa, la version coréenne du Black Friday, a été annulé.

La quatrième plus grande économie d'Asie est entrée dans une période de deuil national qui, selon le président Yoon Suk-yeol, durera jusqu'au 5 novembre, mais les analystes craignent que l'effondrement du sentiment causé par l'effusion de chagrin suite à la tragédie pendant les festivités d'Halloween ne s'estompe pas rapidement et n'ait pas un impact durable sur l'économie, comme en 2014, lorsque le naufrage du ferry Sewol avait tué plus de 295 personnes.

"Cela est arrivé alors que le sentiment des consommateurs ne faisait que tourner au vinaigre, tout comme lorsque tout le monde s'attendait à ce que la hausse des taux d'intérêt frappe davantage la consommation", a déclaré Park Sang-hyun, économiste chez HI Investment & Securities. "L'impact sur le sentiment dépend de la durée du processus de reprise et de redressement de la situation."

Dans la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, Busan, un grand feu d'artifice prévu pour le 5 novembre a été reporté indéfiniment, tandis que les trois principaux détaillants Shinsegae, Lotte Shopping et Hyundai Department Store ont annulé les événements de promotion d'Halloween. L'île de villégiature de Jeju, au sud de la Corée du Sud, a annulé le Jeju Olle Walking Festival, prévu du 3 au 5 novembre.

L'Organisation coréenne de baseball et la Fédération coréenne de volleyball ont toutes deux déclaré qu'il n'y aurait pas de pom-pom girls lors de leurs séries de championnat.

Les ministères ont annulé les déjeuners d'information pour les médias, les événements d'entreprise sont supprimés et les excursions d'une journée dans les écoles ont été reportées. Le ministère des finances a conseillé lundi aux fonctionnaires d'annuler les "rassemblements privés inutiles" dans un avis écrit.

La croissance économique de la Corée du Sud a déjà décéléré au trimestre dernier en raison du ralentissement des exportations et de l'affaiblissement de la monnaie.

Alors même que les taux plus élevés ont mis à mal les marchés monétaires à court terme du pays, la Banque de Corée a signalé qu'elle restait déterminée à augmenter les coûts d'emprunt, plaçant les consommateurs dans un environnement difficile.

Les données de Statistics Korea publiées lundi ont montré que l'économie se dirigeait vers un marasme de plus en plus profond, l'indicateur avancé ajusté au cycle ayant chuté pour un troisième mois consécutif en septembre à 99,2, le plus bas depuis août 2020.

En 2014, le moral des consommateurs a fortement baissé en mai après le naufrage du ferry Sewol, tandis que les ventes dans les grands magasins, le nombre de spectateurs au cinéma et la fréquentation des parcs à thème ont tous baissé.

"J'allais emmener parents et enfants au parc national de Naejangsan pour le feuillage d'automne quelques jours, mais plus maintenant. Ce n'est pas bien de s'amuser quand tant d'enfants sont morts et que nous ne voyons que ça à la télévision", a déclaré Kim Sun-young, 37 ans, femme au foyer à Séoul.