Les actions de la Shinsei Bank s'envolent après que SBI ait annoncé qu'elle envisageait de retirer la banque de la cote.

À la suite du rapport de Kyodo News, la Bourse de Tokyo a émis une alerte à l'encontre de la Shinsei Bank, signalant des "informations peu claires" sur son passage au secteur privé.

Le directeur général de la SBI a déclaré par le passé qu'un retrait de la cote était une option pour la Shinsei, afin de l'aider à restituer 3 milliards de dollars de fonds publics encore dus au gouvernement.

À 0055 GMT, les actions de la Shinsei Bank étaient en hausse de 10,1 % à 2 363 yens, ce qui la mettait sur la voie de sa plus forte hausse en une journée depuis un peu plus d'un an.