Tokyo dynamisée par Wall Street après l'inflation américaine

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo grimpait nettement lundi en matinée, encouragée par les gains à Wall Street vendredi, qui n'a pas tremblé malgré une nouvelle accélération de l'inflation aux Etats-Unis en novembre, atteignant son niveau le plus élevé depuis 1982.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,24% à 28.790,74 points après 01H00 GMT et l'indice élargi Topix gagnait 0,78% à 1.990,89 points.

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis le mois dernier a certes été très élevée (+6,8% sur un an) mais elle était conforme aux attentes des économistes, et donc des investisseurs. Les trois indices vedettes de la Bourse de New York ont ainsi grimpé, le S&P 500 signant même un nouveau record en clôture.

Avec cette inflation sans surprise, la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunit mardi et mercredi, pourrait ne pas avoir à accélérer encore davantage son calendrier pour resserrer sa politique monétaire.

Du côté des valeurs

OPA RÉUSSIE DE SBI SUR SHINSEI: le groupe financier nippon SBI Holdings (+1,23% à 3.035 yens) a réussi à monter comme prévu à près de 48% du capital de la banque japonaise Shinsei Bank (-4,43% à 1.787 yens) au terme d'une offre publique d'achat (OPA) qui a expiré vendredi dernier.

Avant de s'y résoudre fin novembre, la direction de Shinsei s'était d'abord opposée à cette opération, qui devrait conférer à SBI une grande influence dans la direction de la banque. SBI détenait précédemment un peu plus de 20% du capital de Shinsei.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait très légèrement par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 113,52 yens vers 01H00 GMT contre 113,44 yens vendredi à 21H00 GMT.

Même tendance de la devise japonaise par rapport à l'euro, qui valait 128,39 yens contre 128,33 yens vendredi.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, un euro s'échangeant pour 1,1309 dollar contre 1,1313 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le rebond du pétrole se poursuivait lundi matin en Asie: vers 00H55 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 1,13% à 72,48 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,9% à 75,83 dollars.

etb/mlb