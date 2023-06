Shiny Health & Wellness Corp. est un détaillant indépendant de cannabis basé au Canada. La société est un détaillant de cannabis qui se concentre sur la fourniture de solutions et de services de santé et de bien-être axés sur le client. Les secteurs d'activité de la société sont le cannabis et la pharmacie. Le segment Cannabis vend du cannabis et des accessoires. Le segment Pharmacie vend des produits et des services pharmaceutiques. Les filiales de la société comprennent Shiny Bud Inc. et mihi Health & Wellness Inc. Shiny Bud Inc. est un détaillant de cannabis qui possède environ 28 magasins d'entreprise et 12 magasins sous licence situés stratégiquement en Ontario. Elle propose des produits, tels que des fleurs séchées, des produits comestibles et des vapes. mihi Health & Wellness Inc se concentre sur la construction d'un réseau de pharmacies communautaires à travers l'Ontario.

Secteur Pharmacies