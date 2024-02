Shionogi & Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits : - produits de prescription : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires et infectieuses, du diabète, des réactions allergiques, etc. ; - produits OTC : produits analgésiques, vitamines et fortifiants, etc. ; - produits de diagnostic : destinés essentiellement au dépistage et au traitement des maladies cardiovasculaires et du système immunitaire.

Secteur Produits pharmaceutiques