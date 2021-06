Données financières JPY USD EUR CA 2021 306 Mrd 2 772 M 2 331 M Résultat net 2021 114 Mrd 1 033 M 869 M Tréso. nette 2021 348 Mrd 3 147 M 2 646 M PER 2021 14,6x Rendement 2021 1,96% Capitalisation 1 710 Mrd 15 521 M 13 011 M VE / CA 2021 4,45x VE / CA 2022 4,55x Nbr Employés 5 222 Flottant 87,9% Graphique SHIONOGI & CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SHIONOGI & CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 6 466,67 JPY Dernier Cours de Cloture 5 518,00 JPY Ecart / Objectif Haut 45,0% Ecart / Objectif Moyen 17,2% Ecart / Objectif Bas -3,95% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Isao Teshirogi President & Representative Director Motozo Shiono Chairman Teppei Mogi Independent Outside Director Keiichi Ando Independent Outside Director Hiroshi Ozaki Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SHIONOGI & CO., LTD. 0.53% 15 097 JOHNSON & JOHNSON 4.10% 431 456 ROCHE HOLDING AG 12.99% 328 650 PFIZER, INC. 7.09% 220 661 NOVARTIS AG 3.00% 210 615 ABBVIE INC. 7.07% 202 639