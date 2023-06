Shionogi & Co, Ltd. a annoncé que le premier patient a été recruté dans le cadre de son étude de phase 3 chez des patients pédiatriques japonais. L'étude évaluera la pharmacocinétique, la sécurité et la tolérabilité du nouvel antiviral oral COVID-19, l'ensitrelvir (nom générique : acide fumarique ensitrelvir, numéro de code : S-217622, ci-après "ensitrelvir"), une fois par jour pendant 5 jours, chez des enfants âgés de 6 à 12 ans souffrant d'une forme légère à modérée de COVID-19. Cette étude pédiatrique japonaise randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo recrutera environ 120 patients.

Ensitrelvir est un antiviral oral expérimental qui supprime la réplication du SRAS-CoV-2 en inhibant sélectivement la protéase virale 3CL. Commercialisé sous le nom de Xocova au Japon, l'ensitrelvir a reçu l'approbation réglementaire d'urgence du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) pour le traitement de l'infection par le SRAS-CoV-2 chez les personnes âgées de 12 ans et plus en novembre 2022. Il reste un médicament expérimental en dehors du Japon.

En avril 2023, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé à l'ensitrelvir la désignation Fast Track. Le COVID-19 est une priorité importante en matière de santé publique. Il devrait rester une maladie respiratoire continuellement transmise que les individus et les systèmes de santé publique devront gérer.

On s'attend également à ce que de nouvelles variantes du SARS-CoV -2 apparaissent, mais on ne sait pas comment ces variantes pourraient affecter la transmission virale, la gravité du COVID-19 ou l'efficacité des thérapies actuelles. Shionogi s'engage à protéger les populations du monde entier contre la menace des maladies infectieuses et travaille à la mise en place d'un traitement complet des maladies infectieuses. Shionogi poursuit son vaste programme de développement mondial pour l'ensitrelvir 3-8 et continuera à se concentrer sur la recherche et le développement du COVID-19 afin d'être prêt à fournir rapidement des médicaments thérapeutiques et des vaccins en fonction de la situation, telle que l'émergence de nouvelles variantes ou la prévalence future de la maladie.