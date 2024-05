Shiseido Company, Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques. Le groupe propose des produits de beauté (notamment produits de maquillage, de coloration, etc. ; marques Shiseido, Auprès, DQ, Za, Revital Granas, Bénéfique, Maquillage et Elixir), des produits de soins de la peau (crèmes, bains de douche, gels, shampoings, etc. ; Aqua Label, Integrate, Tsubaki et Uno), des parfums (Issey Miyake, narciso rodriguez, Elis Saab et Azzedine Alaïa) ainsi que des produits professionnels (Joico, Decléor et Carita). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (32,9%), Chine (25,6%), Asie et Océanie (6,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (10,3%), Amériques (9,9%) et autres (14,9%).

Secteur Produits cosmétiques