Shiva Granito Export Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des dalles de pierre de quartz, des résines de différentes qualités, de la poudre de quartz et des statues. L'entreprise exporte divers types de marbre et de granit dans différentes parties du monde. Ses produits comprennent des poudres minérales, des dalles de quartz artificiel, des produits chimiques, des plans de travail, du marbre, du granit et des dalles de porcelaine. Elle propose une gamme de poudres de quartz. Ces poudres de quartz sont utilisées pour diverses applications dans les domaines de la fonderie, de la construction, du sablage, des chemins de fer et des purificateurs d'eau. Ses dalles de quartz artificiel sont disponibles en série galaxie, série fine, multicolore et premium. Elle propose également un produit chimique, le respol, qui est une résine insaturée formée par la réaction d'acides organiques dibasiques et d'alcools polyhydriques. La société fournit des plans de travail en différentes séries, telles que la série CQ, la série D, la série G, la série M, la série P, la série S, la série T et la série Y.

Secteur Matériaux de construction