Shivalic Power Control Limited est une entreprise basée en Inde, axée sur la technologie, qui est engagée dans la fabrication de panneaux électriques. La société fabrique une gamme diversifiée de panneaux électriques, tels que les panneaux PCC, les panneaux IMCC (Intelligent Motor Control Center), les panneaux Smart, les panneaux MCC (Motor Control Center), les panneaux de synchronisation DG, les panneaux extérieurs, les panneaux HT jusqu'à 33KV, les panneaux VFD, les tableaux de distribution d'énergie, les gaines de bus et les panneaux APFC à basse tension (LT) et à haute tension (HT). Ses produits comprennent Siepan 8pu (IEC 61439-1&2), L&T Ti (IEC 61439-1&2), Schneider Prisma Set (IEC 61439-1&2) et TDK LV & MV APFC Panels and LV. Ses panneaux personnalisés comprennent des panneaux de correction automatique du facteur de puissance, des panneaux de lutte contre l'incendie, des panneaux HT, des tableaux de distribution d'énergie, des panneaux extérieurs, des panneaux VFD et des panneaux d'entraînement CA, entre autres. Elle dessert plus de 15 secteurs industriels en Inde, ainsi qu'en dehors de l'Inde, c'est-à-dire au Népal, au Bangladesh et dans des pays africains tels que l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria et l'Algérie.

Secteur Equipements et pièces électroniques