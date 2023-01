Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions de suivi médical à distance SHL Telemedicine a récolté 12,6 millions de francs suisses en espèces, résultat de l'émission de nouvelles actions lors de l'exercice d'options par des investisseurs.

Plus de 1,14 million de nouveaux titres ont été émis, portant le nombre total d'actions à plus de 15,61 millions, selon le communiqué paru lundi. La deuxième augmentation de capital pour les options restantes dure jusqu'au 16 février inclus. Les nouveaux titres sont cotés sur SIX.

