SHL Telemedicine Ltd (SHL) est une société basée en Israël qui développe et commercialise des solutions de télémédecine personnelle, en mettant l'accent sur les maladies cardiovasculaires et connexes. La télémédecine personnelle consiste en la transmission de données médicales par un individu, à partir d'un lieu éloigné, à un centre d'appel médical par le biais de réseaux de télécommunication. La plateforme de SHL propose des solutions aux patients abonnés, aux compagnies d'assurance maladie, aux hôpitaux, aux cliniques, aux médecins et autres prestataires de soins de santé. Ses solutions pour les professionnels de la santé comprennent : Le service de surveillance CHF qui soutient les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive ; le service de surveillance COPD qui soutient les patients souffrant de maladie pulmonaire obstructive chronique, et les solutions de réadmission pour réduire les réadmissions liées au cœur. Ses solutions pour les consommateurs comprennent le service de surveillance cardiaque.

Secteur Installations et services en soins de santé