SHL Telemedicine essuie une perte nette au premier semestre

Zurich (awp) - SHL Telemedicine a subi une perte nette au terme du premier semestre, continuant de souffrir des effets de la crise pandémique, selon un communiqué publié jeudi. La direction n'a donné aucune prévision pour la suite de l'exercice.

Le spécialiste israélien de télémédecine, coté à la Bourse suisse, a enregistré une perte nette de 10,3 millions de dollars, alors qu'il se trouvait tout juste à l'équilibre un an plus tôt, avec un bénéfice net de 0,1 million.

Dans le cadre des augmentations de capital, les options sur actions ont généré des charges financières extraordinaires hors trésorerie et une perte nette pour la période de 10,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 0,1 million au premier semestre 2020.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a progressé de 7,7% à 21 millions, tandis que le bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté, qui exclut les opérations hors trésorerie et les dépenses extraordinaires, a bondi de 32% à 4,1 millions.

Pour montrer l'impact de l'inclusion de Mediton Group, SHL Telemedicine a indiqué dans un tableau séparé les résultats pro forma après six mois, soit un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 6,4 millions, ce qui correspond à une croissance de 52% et de 56% respectivement par comparaison avec juin 2020.

Le groupe estime "avoir accompli des développements significatifs dans la réalisation de sa stratégie de croissance sur tous les marchés" clefs, notamment en Allemagne, en Israël et aux Etats-Unis. Outre-Rhin, cela concerne le traitement des visites médicales virtuelles pour la compagnie d'assurance maladie Barmer et un contrat sur plusieurs années avec AOK en Bavière dans le domaine des maladies chroniques.

Vers 10h10 la nominative SHL Telemedicine abandonnait 0,6% à 16,10 francs suisses, tandis que l'indice SPI s'appréciait de 0,85%.

