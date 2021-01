SHL Telemedicine perd un contrat en Allemagne

Zurich (awp) - SHL Telemedicine fait savoir mardi que sa filiale allemande a vu un de ses clients interrompre un contrat. Il en résultera un manque à gagner de 3 millions de dollars (environ 2,7 millions de francs suisses) en 2021.

Le spécialiste israélien de la télémédecine coté à la Bourse suisse indique que suite à un appel d'offres, le client a préféré choisir un autre fournisseur, "une société mondiale de soins".

Selon Erez Nachtomy, directeur général de SHL, cité dans le communiqué: "le marché allemand de la télémédecine connaît une croissance rapide et devient plus compétitif". Le patron assure toutefois disposer d'un "bon pipeline" et se dit confiant quant à la "croissance continue des activités" de l'entreprise en Allemagne.

L'entreprise annonce parallèlement la préparation d'un dossier requérant une autorisation de commercialisation en vente libre aux Etats-Unis pour son dispositif "Smartheart full 12 lead ECG". Le produit est déjà homologué outre-Atlantique, mais uniquement sur prescription.

ck/jh