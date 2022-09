SHL Telemedicine voit ses ventes progresser au premier semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions de suivi médical à distance SHL Telemedicine a vu son chiffre d'affaires progresser au premier semestre de l'exercice 2022 et a même dégagé un bénéfice. L'entreprise israélienne cotée à la Bourse suisse abaisse cependant ses objectifs pour l'année en cours en raison de retards dans le développement de l'activité en Allemagne.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a bondi de 53% à 30,9 millions de dollars (29,8 millions de francs suisses), annonce SHL jeudi dans un communiqué. Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts Ebit s'est amélioré de 30% à 3,5 millions de dollars.

Le résultat net est repassé dans le vert, pour 0,1 million, contre une perte de 10,3 millions au premier semestre 2021.

Si les ventes en Israël ont quasiment doublé à 23 millions de dollars, celles en Allemagne se sont contractées de 14% à 7,1 millions.

Au 30 juin, la trésorerie avait fondu de 6,9 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2021, pour s'inscrire à 25,1 millions, principalement en raison d'investissements dans les activités aux Etats-Unis, de la constitution de stocks pour couvrir la hausse de la demande attendue, d'activités de recherche et développement et de l'évolution défavorable du taux de change entre le dollar et le shekel.

Au chapitre des perspectives, SHL abaisse son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2022 à 20%, contre 30% jusqu'ici, en raison du retard pris dans le développement des activités en Allemagne. Enfin, le processus d'entrée en Bourse au Nasdaq se trouve "à un stade avancé", indique SHL.

rq/jh