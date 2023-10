Shoals Technologies Group, Inc. est engagé dans la fourniture de solutions d'équilibrage électrique des systèmes (EBOS) pour les projets d'énergie solaire aux États-Unis. La société conçoit, fabrique et distribue des solutions de systèmes pour les deux types d'architectures de câblage utilisés par l'industrie solaire américaine : homerun et combine-as-you-go. Elle conçoit, fabrique et distribue également des EBOS individuels et d'autres composants, notamment des Combiners, des connecteurs de dérivation Plug-n-play et des fusibles en ligne, des déconnecteurs CA, des Recombiners, des systèmes de surveillance sans fil et des boîtes de jonction. La société fournit des produits aux entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) qui réalisent des projets d'énergie solaire.

Secteur Equipements et composants électriques