Shockwave Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société est engagée dans le développement de la technologie de lithotripsie intravasculaire (IVL) pour le traitement de la plaque calcifiée chez les patients souffrant de maladies vasculaires périphériques, coronariennes et des valves cardiaques. Ses produits pour le traitement des maladies des artères périphériques (MAP) comprennent le cathéter Shockwave M5 IVL (cathéter M5) et le cathéter Shockwave S4 IVL (cathéter S4). Son produit pour le traitement des maladies coronariennes est le cathéter Shockwave C2 IVL (cathéter C2). Le cathéter M5 est un cathéter à cinq émetteurs utilisé dans son système IVL dans les vaisseaux moyens pour le traitement de la MAP au-dessus du genou. Le cathéter S4 est un cathéter à quatre émetteurs destiné à être utilisé dans son système IVL dans les petits vaisseaux pour le traitement de la MAP au-dessous du genou. Le cathéter C2 est un cathéter à deux émetteurs utilisé dans son système IVL pour le traitement de la coronaropathie.