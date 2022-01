ShockWave Medical envisagerait un accord potentiel après avoir reçu de l'intérêt.

ShockWave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) étudie la possibilité d'une transaction après avoir reçu un intérêt de rachat, selon des personnes connaissant bien la question. La société a travaillé avec un conseiller pour étudier les possibilités, y compris une fusion ou un partenariat avec une autre société de soins de santé, selon ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'information est privée. Les délibérations de Shockwave Medical sont en cours, et il n'est pas certain qu'elles aboutissent à une transaction, ont précisé les personnes. Un représentant de Shockwave Medical s'est refusé à tout commentaire.