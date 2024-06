Shoe Carnival, Inc. est un détaillant de chaussures familiales. Il propose un assortiment de chaussures habillées, décontractées et sportives pour hommes, femmes et enfants, en mettant l'accent sur les marques nationales. Ses briques omnicanales permettent aux clients d'accéder facilement à son assortiment de chaussures de marque pour l'athlétisme, les activités quotidiennes et les événements spéciaux, par le canal de livraison de leur choix. Le magasin physique type propose des chaussures dans deux catégories générales : athlétisme et non-athlétisme, avec des sous-catégories pour les hommes, les femmes et les enfants, ainsi qu'une gamme d'accessoires. Ses marques de fabrique et de service : Shoe Carnival et les logos associés, Y-NOT ?, UNR8ED, Solanz, Shoe Perks, SC Work Wear, A Surprise In Store, Shoes 2U, Laces for Learning, Princess Lacey's Laces, Shoe Station, Shoe Station Super Store et Shoe Station Select. Il exploite 429 magasins dans 36 États et à Porto Rico sous les enseignes Shoe Carnival et Shoe Station et propose des achats sur www.shoecarnival.com et www.shoestation.com.

Secteur Détaillant habillement et accessoires