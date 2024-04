Shoe Zone plc est un détaillant de chaussures basé au Royaume-Uni. La société vend une gamme de chaussures pour toute la famille dans environ 360 magasins à travers le pays et son site web shoezone.com offre la livraison et le retour gratuits en magasin. Les magasins Big Box de la société proposent plus de 650 modèles par saison, les magasins Hybrides environ 475 modèles par saison et les magasins Original plus de 300 modèles par saison. La société compte environ 271 magasins Original, 45 Big Box et 44 Hybrid. La société vend une gamme de marques, dont Skechers, Rieker, Kickers, Lilley & Skinner, Lotus, Wrangler et Heavenly Feet. Le centre de distribution de la société est situé à Leicester, en Angleterre. Il traite environ 800 000 paires de chaussures par semaine. Le réseau de distribution de la société au Royaume-Uni est géré en interne, les stocks étant distribués aux magasins. Ses filiales comprennent Castle Acres Development Limited, Shoe Zone Retail Limited, Zone Property Limited et Zone Group Limited.

Secteur Détaillant habillement et accessoires