Les actions de Shoe Zone en hausse malgré la baisse attendue du bénéfice annuel

Shoe Zone PLC - détaillant de chaussures basé à Leicester, en Angleterre - déclare que le chiffre d'affaires a dépassé les attentes en raison d'une activité commerciale récente "forte" en mai et au début du mois de juin. Selon lui, c'est la combinaison d'une forte demande précoce pour les produits d'été et de taux de conteneurs plus bas qui a contribué à l'amélioration des marges. En conséquence, le bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice se terminant le 2 octobre ne devrait pas être inférieur à 10,5 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2022, le bénéfice avant impôt était de 13,6 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 156,2 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 228,55 pence l'unité, en hausse de 8,8 % vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : + 43 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

