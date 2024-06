Shoe Zone PLC - vendeur de chaussures basé à Leicester, en Angleterre - note un cyberincident qui a entraîné un accès non autorisé à certains systèmes et données en ligne. Le site web reste opérationnel et l'entreprise poursuit ses échanges avec ses clients et ses fournisseurs.

"Dès qu'elle a été informée de l'incident, la société a mis en œuvre ses protocoles de sécurité informatique et pris des mesures immédiates pour mettre fin à l'accès non autorisé à ses systèmes et à ses données. Des consultants spécialisés ont été engagés pour enquêter sur la nature et l'étendue de l'incident et pour mettre en œuvre le plan de réponse à l'incident. Des rapports ont également été adressés à l'Information Commissioner's Office et au National Cyber Security Centre", précise le communiqué.

"Shoe Zone prend la question de la sécurité des données très au sérieux, et toute personne concernée sera informée comme il se doit et conformément aux réglementations en vigueur.

Cours actuel de l'action : 157,49 pence, clôture en baisse de 1,6 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

