Shop Apotheke démarre l'année sur les chapeaux de roue - le conseil d'administration confirme ses objectifs

SEVENUM (dpa-AFX) - La société de vente de médicaments par correspondance Shop Apotheke a réussi à renouer avec les bénéfices grâce à une forte demande au premier trimestre. Les analystes se sont montrés enthousiastes, car la pharmacie en ligne néerlandaise a en même temps réalisé des résultats bien meilleurs que prévu au premier trimestre. Le conseil d'administration estime ainsi que l'entreprise est "à tous égards" sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, a indiqué Shop Apotheke mardi lors de la présentation des chiffres définitifs.

En Bourse, l'action a poursuivi sa forte progression dans la matinée, gagnant 0,40%, mais restant en deçà du plus haut atteint avant le week-end prolongé depuis début août 2022, à 94,86 euros. Depuis le début de l'année, le cours a plus que doublé, ce qui place Shop Apotheke en tête, loin devant les autres membres du SDax.

L'expert de Jefferies Alexander Thiel a réagi avec euphorie en parlant d'une surprise positive "monstrueuse" au niveau du résultat d'exploitation. Il a ajouté que la forte hausse correspondante de la marge soulignait la capacité de la société à passer à la rentabilité dans son modèle d'entreprise dominé par les produits sans ordonnance, tout en conservant un bon contrôle des flux de trésorerie et un bilan solide.

Shop Apotheke avait déjà surpris les experts début avril lors de la présentation des chiffres d'affaires provisoires avec une forte croissance trimestrielle. Les chiffres clés des résultats ont maintenant été ajoutés. Le résultat ajusté avant impôts, intérêts et amortissements (Ebitda) est passé à 8,8 millions d'euros, alors qu'un an plus tôt, il était encore négatif de 4,3 millions d'euros en raison de coûts élevés. Shop Apotheke a ainsi largement dépassé les attentes du marché, car les analystes n'avaient prévu en moyenne qu'un Ebitda d'un peu plus de deux millions d'euros, selon une enquête fournie par l'entreprise elle-même.

La marge d'Ebitda ajustée correspondante s'est améliorée de 3,8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,4 %. La rentabilité s'est ainsi située dans le haut de la fourchette de l'objectif annuel de 0,5 à 2,5 % confirmé par la direction, et la marge n'a jamais été aussi élevée depuis début 2021. Comme nous le savions déjà, le groupe a bénéficié d'une base de clients toujours plus importante et d'une nette augmentation des ventes de médicaments sans ordonnance au cours de la période de janvier à mars. Mais les ventes de produits nécessitant une ordonnance ont également connu une hausse à deux chiffres en pourcentage. Dans les pays germanophones, la demande est revenue au niveau d'avant la pandémie, a-t-on indiqué. Outre l'amélioration du mix de produits, des gains d'efficacité et des économies d'échelle ont également eu un impact positif sur la marge, selon les informations fournies.

Au final, Shop Apotheke a réussi à réduire de plus de moitié son déficit à -10,2 millions d'euros, malgré des amortissements de plusieurs millions d'euros. Le conseil d'administration, réuni autour de Stefan Feltens, le directeur général du groupe qui quittera ses fonctions à la fin du mois, estime donc que le chiffre d'affaires et le résultat sont en ligne avec les objectifs confirmés pour 2023. Volker Bosse, analyste chez Baader, estime que Shop Apotheke, après un début d'année solide, est désormais en mesure d'atteindre, voire de dépasser, la partie supérieure des fourchettes d'objectifs.

Shop Apotheke veut poursuivre son essor actuel et redevenir rentable au quotidien sur l'ensemble de l'année. En plus d'une augmentation des ventes de produits sans ordonnance pouvant aller jusqu'à 20 %, les Néerlandais espèrent également que l'arrivée de l'e-prescription en Allemagne sera bénéfique. Le nombre de prescriptions électroniques soumises continue d'augmenter, selon le groupe, et a atteint 1,7 million à la fin avril.

L'accord annoncé fin mars en Suisse devrait entraîner une nouvelle hausse du chiffre d'affaires et du résultat, qui n'est pas encore incluse dans les prévisions. En collaboration avec le groupe d'entreprises local Galenica, les Néerlandais regroupent leurs capacités dans la coentreprise Mediservice. La transaction devrait être conclue en mai. Mediservice entre ainsi en concurrence avec le groupe de distribution Migros, qui reprend à son tour les activités suisses de Zur Rose, le concurrent de Shop Pharmaceuticals./tav/nas/stk