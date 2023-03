Shop Apotheke vise une croissance à deux chiffres et un bénéfice d'exploitation

SEVENUM (dpa-AFX) - Shop Apotheke s'attend à ce que la croissance de ses ventes de médicaments non soumis à prescription se poursuive cette année. Le chiffre d'affaires de ce secteur devrait augmenter de 10 à 20 % en 2023, a annoncé mardi à Sevenum la société de vente de médicaments par correspondance cotée au SDax. L'an dernier, comme on le sait déjà, ce chiffre a augmenté de 17% pour atteindre 1,07 milliard d'euros. Les prévisions sont donc conformes aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg. Shop Apotheke a l'intention de gagner de l'argent sur l'année, contrairement à la dernière fois.

La marge basée sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels devrait se situer entre 0,5 et 2,5%, a-t-on ajouté. En 2022, la marge bénéficiaire des activités poursuivies était encore de -0,3 pour cent, bien qu'elle ait déjà été positive aux troisième et quatrième trimestres. Les experts interrogés par Bloomberg s'attendaient jusqu'à présent à un faible bénéfice d'exploitation ; c'est justement la partie supérieure de la fourchette cible qui pourrait surprendre positivement./zb/mis